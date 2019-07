BOLOGNA LAPPALAINEN / Bologna scatenato in questa sessione estiva di calciomercato.

Il club emiliano ha infatti chiuso un altro affare in entrata: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', è fatta per l'arrivo di Lassi, esterno d'attacco classe 1998 proveniente dall'. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Il giovane nazionale finlandese sarà subito girato in prestito in MLS, al Montreal Impact, con l'operazione che è stata curata dall'intermediario Silvio Pagliari.