Milan, ESCLUSIVO: nessuna offerta convince Castillejo

CALCIOMERCATO MILAN CASTILLEJO /Samu Castillejo non vuole lasciare il Milan. Come anticipato da Calciomercato.it, lo spagnolo ha scelto di restare in rossonero e le offerte giunte finora non lo hanno convinto a cambiare aria.

L’arrivo die del suo 4-3-1-2 non spaventa l’ex, convinto di riuscire a trovare spazio anche in un modulo che, in teoria, non lo favorirà, adattandosi al ruolo di mezzala o di seconda punta, che ritiene nelle sue corde.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sia il malagueño che il suo entourage preferiscono continuare l’avventura milanista e cambierebbero opinione solo di fronte all’offerta di un club di pari livello, in grado di garantire il pagamento dei 2 milioni di euro netti che guadagna l’esterno offensivo. Offerta, ad oggi, non pervenuta.