MILAN SEG / Oltre un'ora di incontro nella sede del Milan tra i dirigenti rossoneri e i rappresentanti della SEG, agenzia olandese che detiene la procura di numerosi calciatori orange. Il vertice si è tenuto questo pomeriggio e sono diversi i nomi che potrebbero essere stati toccati durante il faccia a faccia: il primo che viene in mente è quello di Memphis Depay, attaccante del Lione, che il Milan ha già seguito in passato.

Milan, vertice di mercato: gli assistiti della SEG

La sua valutazione è elevata, circa quaranta milioni, aspetto non secondario considerato che i rossoneri devono fare i conti con i paletti del FFP.

Ma l'ex Manchester United non è l'unico calciatore gestito dalla SEG: tra questi, oltre all'interista de Vrij, figura anche il centrocampista ex Roma Kevin Strootman, ora al Marsiglia, ma anche il difensore Oguzhan Özyakup (Besiktas), anche lui in passato accostato al Milan. Altri assistiti sono gli attaccanti Arnaut Danjuma e Groeneveld ma anche il centrocampista dell'Atalanta de Roon.

Durante l'incontro, ovviamente, non si è parlato di tutti questi nomi: possibile che siano stati proposti alcuni nomi al Milan che è alla ricerca di un difensore centrale, un centrocampista e una seconda punta per la rosa di Giampaolo.