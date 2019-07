CALCIOMERCATO ROMA UFFICIALE VERDE /Daniele Verde è un nuovo calciatore dell'AEK Atene.

Il classe 1996, dopo l'esperienza in prestito al Valladolid, lascia la Roma a titolo definitivo e si trasferisce in Grecia, come comunicato oggi dal club ellenico sui suoi canali social. L'operazione, come anticipato da Calciomercato.it , porterà nelle casse del club capitolino circa un milione di euro più il 30% sulla futura rivendita del giocatore, cresciuto nelle sue giovanili dal 2010.