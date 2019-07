UDINESE MOLLA WAGUE / Lascia a titolo definitivo l'Udinese e l'Italia: Molla Waguè è stato ceduto da club friulano al Nantes. Trasferimento a titolo definitivo per il difensore franco-maliano, come si legge sul comunicato della società bianconera: "Udinese Calcio comunica di aver perfezionato la cessione a titolo definitivo al Nantes (Ligue 1) del difensore franco-maliano Molla Waguè.

Arrivato ad Udine nel 2014 ha collezionato complessivamente 42 presenze (2 reti) in bianconero, mentre a gennaio 2017 va in prestito a. Torna ad Udine e dopo i primi sei mesi in bianconero a gennaio viene girato in prestito al Watford. L'anno scorso aveva iniziato la stagione con i bianconeri collezionando 2 presenze in campionato e 1 in coppa Italia per poi essere girato in prestito nella sessione di mercato invernale agli inglesi del". Il 28enne ha già giocato in Francia con la maglia del, vestendo la maglia della società transalpina sia in Ligue 1 (5 apparizioni) che in Ligue 2: ora il ritorno a casa e l'addio all'Udinese.