FIORENTINA BALOTELLI / Mario Balotelli alla Fiorentina è più di un'idea: l'attaccante 28enne, svincolatosi dal Marsiglia, è alla ricerca di una nuova destinazione e gradirebbe il ritorno in Serie A. I viola ci pensano seriamente ma c'è da superare un ostacolo non di poco conto: l'ingaggio del calciatore, in Francia di circa quattro milioni di euro l'anno, fuori dai parametri del club toscano.

Fiorentina, Chiesa con Balotelli: l'idea di Commisso

Proprio a questo sta lavorando Daniele Pradè, come riferisce 'La Nazione': sarebbero in corso valutazioni per presentare una proposta a Raiola che possa riscontrare il sì dell'agente dell'attaccante ex Inter e Milan.

Accostato anche al Parma, che ora ha chiuso per il ritorno di Inglese dal Napoli, Balotelli è ora un obiettivo concreto della nuova Fiorentina 'americana' di Commisso che intanto continua a professare l'incedibilità di Federico Chiesa, corteggiato dalla Juventus: il talento viola affiancato da Balotelli, senza dimenticare Simeone, potrebbe rappresentare un attacco 'europeo' per la squadra di Vincenzo Montella.