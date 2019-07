Juventus, il sogno resta Pogba: le ultime

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA RAIOLA MANCHESTER UNITED REAL MADRID / La Juventus abbraccia de Ligt e mette a segno un altro colpo nella sua notevole campagna acquisti fin qui. Il difensore olandese va a rinforzare con decisione la linea arretrata bianconera, i tifosi però chiedono di più. L'ex Ajax, Ramsey, Rabiot, sono grandi colpi ma ancora non bastano. Il sogno di tutti resta il grande ritorno di Paul Pogba.

Il francese è stato chiesto a gran voce dai supporters bianconeri, accorsi questa mattina ad accogliereal J-Medical, a Mino, agente del centrocampista deloltre che dell'olandese. Il procuratore dal canto suo prova a dirigere le voci di mercato sfruttando i media, come fatto anche stamani ('Viviamo giorno per giorno, vediamo') ma gli ostacoli per la Juventus sono due. Innanzitutto, la richiesta del Manchester United, che vuole cifre intorno aidi euro o superiori, e la concorrenza del, che è determinato ad acquistarlo anche se per i 'Blancos' le richieste elevate dei 'Red Devils' potrebbero ugualmente rappresentare un problema.