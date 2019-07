CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA HIGUAIN / Ora si sta allenando con Sarri ma per Gonzalo Higuain il futuro sembra essere lontano dalla Juventus: dopo un anno deludente tra Milan e Chelsea, il 'Pipita' dovrà andare a caccia di riscatto senza la maglia bianconera addosso.

Per lui c'è il pressing della con la Juventus che ha proposto lo scambio con Zaniolo , ma toccherà al calciatore decidere se accettare la destinazione capitolina. Intanto oggi potrebbero arrivare importanti novità sul futuro dell'argentino ex Napoli: a Torino è arrivato Nicola Higuain, fratello-procuratore dell'attaccante. Atteso un vertice con la dirigenza della Juventus per valutare cosa accadrà nelle prossime settimane: nonostante il legame con Sarri, per Higuain l'ipotesi di restare a Torino sembra da scartare e la Roma resta pronta ad accogliere il numero 9...