NAPOLI JAMES RODRIGUEZ REAL MADRID / James Rodriguez sempre più lontano dal Napoli: la volontà del Real Madrid di cederlo a titolo definitivo, insieme alla posizione inamovibile (finora) di De Laurentiis di farsi avanti soltanto per un prestito hanno alzato un muro sull'arrivo del colombiano alla corte di Carlo Ancelotti.

Se l'ipotesinegli utlimi giorni stava prendendo sempre più piede, ora spunta una possibile clamorosa svolta: come si legge su 'as.com', infatti,potrebbe anche restare agli ordini di Zinedine. Tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno: dovessero concretizzarsi le partenze di Ceballos (in prestito) e, soprattutto, di Isco (valutazione intorno agli 80 milioni), ecco che il 'bandito' potrebbe essere tolto dal mercato.

Una possibilità finora mai presa in considerazione ma che ora potrebbe anche essere valutata: ecco perché il Real Madrid non ha fretta, considerato anche che fino al 29 il giocatore sarà in vacanza, e vuole studiare attentamente ciò che accadrà nei prossimi dieci giorni - non scartando l'ipotesi Atletico - prima di prendere una decisione. Quella, già presa, sembra un muro impossibile da scalare per il Napoli: James, se partirà, lo farà soltanto a titolo definitivo e non in prestito.