LAZIO KIYINE NDRECKA / Doppio acquisto ufficiale da parte della Lazio: la società biancoceleste ha ufficializzato una doppia operazione conclusa con il Chievo. Nel comunicato si legge: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'A.C. Chievo Verona le prestazioni sportive del calciatore Sofian Kiyine. La S.S.

Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'A.C. Chievo Verona le prestazioni sportive del calciatore Angelo Ndrecka".

Per i due calciatori però non ci sarà spazio nella rosa di Simone Inzaghi: Kiyine sarà girato in prestito alla Salernitana, dove ritroverà Giampiero Ventura che lo ha già allenato lo scorso anno in Veneto; per Ndrecka, invece, si prospetta un anno nella Primavera della Lazio.