Calciomercato Milan, il punto sul futuro di Modric

CALCIOMERCATO MILAN MODRIC / La fede rossonera e, soprattutto, l'immensa stima nei confronti di Boban hanno da tempo ispirato una serie di voci sul possibile arrivo di Modric al Milan. 'Colpa' anche del suo procuratore, Vlado Lemic, lo stesso di Lovren, obiettivo dichiarato per la difesa del nuovo Milan targato Boban e Maldini.

Milan, ecco Bennacer dall'Empoli

Il procuratore del croato ieri era a Casa Milan: un'occasione per discutere pure del centrocampista del Real, a lungo inseguito dall'Inter la passata stagione. Ma, secondo indiscrezioni di Calciomercato.it , l'ex Tottenham non ha ancora cambiato programmi: nei suoi piani c'è la volontà di rispettare il suo contratto con il Real (altri due anni a 12 milioni di euro a stagione) e di chiudere eventualmente la sua gloriosa carriera in America.

Intanto il club rossonero prepara i documenti per Bennacer. Come anticipato dalla nostra redazione, è tutto fatto per l'arrivo del centrocampista dell'Empoli, protagonista in Coppa d'Africa con la sua Algeria. Ecco i dettagli: contratto di cinque anni da 1,5 milioni di euro a stagione per il calciatore, mentre la società toscana incasserà circa 16 milioni di euro più bonus.

Eleonora Trotta-Mirko Calemme