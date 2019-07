MILAN CEBALLOS ARSENAL / Andare via dal Real Madrid per giocare di più senza però lasciare in maniera definitiva le merengues: per Dani Ceballos la soluzione ideale per il proprio futuro potrebbe essere vicina.

Corteggiato dal Milan e dal Tottenham , per il centrocampista spagnolo sarebbe arrivata un'offerta importante da parte dell': come si legge su 'marca.com', i 'Gunners' avrebbero chiesto il prestito al Real Madrid, garantendo l'intero pagamento dell'ingaggio. Per Ceballos, che potrebbe così giocare le coppe europee, ci sarebbe così la possibilità di giocare in maniera continua, cosa che non accadrebbe al Real, senza però rinunciare alla possibilità di conquistarsi un posto centrale nel progetto dei blancos. Ora toccherà al Real Madrid prendere una decisione sul 22enne.