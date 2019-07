CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / Lo aveva già detto rispondendo ai tifosi in piazzi, lo ha ribadito parlando a 'Sky': Dries Mertens chiede rinforzi per poter ambire a contendere lo scudetto alla Juventus.

L'attaccante del Napoli ha parlato anche del suo rinnovo: "Vediamo: io sto bene, per fortuna mi sento ancora giovane, vediamo cosa possiamo fare. Come già detto, sto bene e penso solo a quest'anno, poi vediamo. Cosa serve per vincere? Devi guardare a te, lavorare e fare il massimo: gli altri giocatori prima di me hanno portato Napoli molto in alto, abbiamo visto calciatori andare via, altri venire.

Stiamo facendo una bella squadra ma se guardo la Juventus, hanno comprato Ramsey, Rabiot, de Ligt, Buffon, sono forti. Anche altre squadre hanno comprato".

ATTACCANTE - Immancabile la domanda sul possibile arrivo di un altro attaccante: "Con il sistema che utilizziamo adesso, non ho giocato da centravanti ma dietro la punta: non sarebbe male se prendiamo un'altra punta perché Milik lo scorso anno ha fatto tante partite e non è male poter cambiare un po'".

MANOLAS - "Mi sta piacendo molto in allenamento, è forte, ma non dobbiamo dimenticare che è andato via Albiol che in sei anni ci ha dato tanto"