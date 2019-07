NAPOLI INSIGNE SARRI / Dal ruolo ai fischi, passando per il 'tradimento' di Sarri: Lorenzo Insigne si confessa a 'Kiss Kiss Napoli' parlando dal ritiro azzurro di Dimaro. Il capitano del Napoli rivela un colloquio con Ancelotti "Ho parlato con il mister, sappiamo il modulo che utilizza, gli ho chiesto se poteva spostarmi a sinistra: lui si mette sempre a disposizione. A me piace rientrare sul destro, fare assist e calciare in porta, ma in qualsiasi posizione cerco sempre di esprimermi al massimo.

A sinistra mi trovo più a mio agio, parlando con il mister siamo d'accordo e cercherò di dare una mano in più ai miei compagni".

C'è spazio anche per i fischi: "Ci rimango male perchè sono napoletano: non bisogna fischiare i giocatori, non solo a me, noi in campo diamo sempre l'anima e questo a volte non viene percepito. Mi dispiace essere fischiato. Lo so che la gente mi ama, a volte mi trovo proprio nel posto giusto e vengo beccato, bisogna sempre lavorare. Cercherò di dare il massimo e rimediare a queste incomprensioni".

Infine, una battuta sulla corsa scudetto: "Basta con i secondi posti? Speriamo di si! Abbiamo una grande concorrente, con noi (Sarri, ndr) all'inizio non è mai partito benissimo. Lì ci sono grandi campioni, proveremo a metterli in difficoltà".