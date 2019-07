Lazio, futuro Milinkovic-Savic: summit a breve

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC-SAVIC MANCHESTER UNITED PSG / Resta in bilico il futuro di Sergej Milinkovic-Savic, che in questa sessione di mercato potrebbe lasciare la Lazio.

Il centrocampista serbo, come spiega il 'Corriere dello Sport', è conteso da, anche se ai biancocelesti non sono ancora arrivate offerte ufficiali. Nei prossimi giorni, Mateja, agente del giocatore, è atteso in Italia. Secondo i rumours, i Red Devils gli avrebbero comunicato di essere pronti a spingersi fino a circadi euro per il cartellino di Milinkovic.