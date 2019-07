Inter, Lukaku out: il comunicato UFFICIALE

CALCIOMERCATO INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED INFORTUNIO - Ogni minima mossa, in questo periodo, viene intesa come un indizio di mercato. È così anche per Romelu Lukaku, sogno proibito dell'allenatore dell'Inter Antonio Conte per l'attacco della sua squadra, in tournée con il Manchester United in Asia.

Il belga, però, non sta prendendo parte, e non siede neanche in panchina , alla sfida amichevole contro il. I 'Red Devils', attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, hanno spiegato i motivi che hanno spinto il manager Ole Gunnara non utilizzare Lukaku (e de Gea) per questo match: "Entrambi i giocatori hanno anche saltato la partita di apertura del Tour 2019, la vittoria per 2-0 contro il Perth Glory, ma si sperava che sarebbero tornati in forma per sfidare la squadra dello Yorkshire allo stadio Optus. Tuttavia, de Gea non si è sentito bene prima della partita e Lukaku ha preso una botta in allenamento".