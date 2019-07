CALCIOMERCATO INTER ICARDI JUVENTUS NAPOLI - Mauro Icardi è sempre al centro delle voci di mercato. Il bomber non è partito per la tournée asiatica della squadra di Antonio Conte, fuori dal progetto dell'Inter come dichiarato pubblicamente dall'amministratore delegato Beppe Marotta. L'argentino dovrà trovare una nuova sistemazione, con la Juventus sempre al primo posto dei suoi pensieri.

Icardi, però, non avrebbe intenzione di arrivare alla fine della sessione di mercato (fissata al 2 settembre) per conoscere il suo futuro: stando, infatti, a quanto sostiene 'sportmediaset.it', il calciatore sarebbe pronto ad attendere le mosse dei bianconeri fino al 10 agosto. Se non dovesse concretizzarsi l'interesse, il 26enne di Rosario sarebbe pronto ad ascoltare le proposte degli altri club eventualmente interessati,in primis. Per quanto riguarda la valutazione del cartellino da parte dell'Inter, si parte da una richiesta di 70/80 milioni di euro, cifra che difficilmente Juve e Napoli metteranno sul piatto in caso di trattativa. Col passare del tempo, il prezzo potrebbe scendere e a quel punto le squadre che hanno nel mirino Icardi entrerebbero in azione. Vedremo cosa succederà da qui... alla notte delle stelle cadenti.