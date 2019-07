CALCIOMERCATO BARCELLONA PSG NEYMAR COUTINHO RAKITIC / Il Barcellona sembra voler far sul serio per riportare a in Spagna il figliol prodigo Neymar.

Il quotidiano francese 'L'Equipe' riporta di una maxi offerta fatta pervenire verbalmente dai catalani al DS dei parigini: i blaugrana avrebbero messo sul piatto i cartellini di Coutinho e di Rakitic più un conguaglio di 40 milioni di euro. La proposta però non avrebbe convinto i transalpini, i quali preferirebbero ottenere solo denaro contante dalla cessione dell'attaccante.

