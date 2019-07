Parma, ai dettagli la trattativa per Pezzella

CALCIOMERCATO PARMA PEZZELLA UDINESE - È vicina alla definizione la trattativa che porterà Giuseppe Pezzella al Parma.

L'esterno sinistro, dopo i sei mesi in prestito aldella scorsa stagione, si appresta a firmare per i gialloblu: affare ad un passo dalla conclusione con l'che lo cederà in prestito con obbligo di riscatto.