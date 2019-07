INTER LUKAKU / Sono ore caldissime per l'Inter che ha raggiunto l'Asia per la tournée estiva alla quale la squadra di Antonio Conte si presenta, di fatto, senza attaccanti. O comunque senza gli attaccanti sui quali poi l'allenatore potrà contare in stagione. Con Icardi non convocato e in vendita, Politano infortunato e Lautaro Martinez in vacanza, il mister nerazzurro deve ripiegare sui giovani Esposito e Puscas oltre a Longo, che al rientro dalla tournée sarà ceduto.

Una situazione che, chiaramente, non soddisfa l'allenatore che si aspetta passi in avanti concreti per i due obiettivi principali per rinforzare il reparto: Edin Dzeko, per il quale si continua a trattare con la Roma , e soprattutto Romelu

Proprio sul belga, direttamente dall'Australia dove il ManchesterUnited sta svolgendo la prima parte del suo summer tour, arrivano novità importanti. Lukaku nei giorni scorsi ha sostenuto infatti una serie di allenamenti a parte per smaltire alcuni problemi fisici che fino a ieri sembravano completamente riassorbiti, tant'è che era tornato in gruppo. Oggi però, in occasione dell'amichevole col Leeds, Lukaku è stato lasciato fuori e non andrà neanche in panchina. A questo, si aggiungono le dichiarazioni del manager Ole Gunnar Solskjaer che nei giorni scorsi aveva definito praticamente incedibile il suo attaccante salvo poi fare dietrofront ed arrivare oggi a raccontare all'Evening Standard, interrogato proprio sull'ex Everton, che: "Se saranno venduti calciatori, dovremo rimpiazzarli". Troppo presto per dare l'affare per fatto come circolato ieri in Spagna, ma qualcosa sembra in pentola sembra bollire...