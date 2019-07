Calciomercato, dall'Inghilterra: Juventus e Inter sorpassate per Dani Alves

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER DANI ALVES / Tra i tanti svincolati di lusso spicca il nome di Dani Alves che in queste ore sta accendendo il mercato con tante big europee interessare alle prestazioni dell'esterno brasiliano che a 36 anni compiuti si conferma comunque uno dei migliori interpreti a livello internazionale nel suo ruolo.

In Italia, in particolare, è stato accostato atanto che si è parlato di un incontro con i bianconeri. Dall'Inghilterra, però, non arrivano buone notizie per le italiane visto che secondo il britannico 'The Sun' starebbe prendendo quota la pistada considerarsi addirittura in pole position per il futuro di Dani Alves. Il brasiliano è tentato dall'avventura in Premier e sarebbe in contatto con i 'Gunners' per i quali sarebbe disposto a ridursi un ingaggio che comunque rimane molto importante (circa 220mila euro a settimana).