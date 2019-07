CALCIOMERCATO MILAN MALDINI / Il Milan è alle prese con una complicata opera di rafforzamento: il club infatti non può spingersi oltre gli 80 milioni di euro di investimenti per colpa dei paletti legati al fair play finanziario.

Secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport' il Diavolo ha al momento solo 34 milioni di euro da spendere per portare a Milanello una mezz'ala, un centrale difensivo e, forse un attaccante. Per cercare di aumentare la cifra da utilizzare sul mercato, Maldini, non partito in direzione USA , potrebbe cercare di ottenere liquidità dalle cessioni degli esuberi.

