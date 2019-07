DIRETTA JUVENTUS TOTTENHAM - La Juventus affronta il Tottenham a Singapore nella gara di esordio della International Champions Cup.

Per i bianconeri si tratta del battesimo diin panchina: subito un avversario di prestigio come gli 'Spurs' divice campioni d'Europa che sono più avanti nella preparazione visto che la Premier League inizierà due settimane prima della Serie A. Calciomercato.it vi offre il match del 'National Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVE - Buffon; Cancelo, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic

TOTTENHAM - Gazzaniga, Walker-Peters, Alderweireld, Tanganga, Georgiou, Winks, Skipp, Lamela, Dele, Son, Parrott.