SENEGAL-ALGERIA COPPA D'AFRICA FINALE DIRETTA LIVE CRONACA TEMPO REALE KOULIBALY BENNACER - Ci siamo, eccoci arrivati alla finale della Coppa d'Africa 2019. Senegal-Algeria è una sfida inedita per quanto riguarda l'atto conclusivo della competizione africana. Kalidou Koulibaly e compagni cercano la prima vittoria e in semifinale hanno avuto la meglio sulla Tunisia; di contro, la squadra del prossimo milanista Bennacer non vince il trofeo dal 1990 e ha battuto nel turno precedente la più quotata Nigeria.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dal 'Cairo International Stadium' in Egitto.

CLICCA QUI per scoprire dove vedere la finale della Coppa d'Africa

FORMAZIONI UFFICIALI FINALE SENEGAL-ALGERIA

SENEGAL (4-3-3): Gomis; Gassama, Kouyaté, Sané, Sabaly; Saivet, Ndiaye, Gueye; Sarr, Niang, Mané.

ALGERIA(4-1-4-1): M'Bolhi; Zeffane, Mandi, Benlamri, Bensebaini; Guedioura; Mahrez, Feghouli, Bennacer, Belaili; Bounedjah.