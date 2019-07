DIRETTA ARSENAL FIORENTINA - La Fiorentina sfida l'Arsenal a Charlotte nella seconda gara valida per la International Champions Cup.

Dopo la vittoria sui messicana del Chivas all'esordio, i viola dimisurano le proprie ambizioni contro un avversario di livello certamente maggiore come i 'Gunners' allenati da Unai Calciomercato.it vi offre il match del 'Bank of America Stadium' in tempo reale.