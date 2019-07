Juventus, la risposta di Raiola sul futuro di Pogba e Kean

JUVENTUS RAIOLA POGBA KEAN / Nel giorno di de Ligt alla Juventus, al J Medical arriva anche l'agente Mino Raiola, regista dell'operazione, acclamato da tifosi come fosse un grande calciatore. Intercettato dai cronisti.

Raiola si è soffermato però anche su altri suoi assistiti: "Pogba alla Juventus? Il filo delle questioni non è mai scritto. Vivo la vita giorno per giorno, vediamo che succede. Lo stesso vale per Balotelli. Vivo un giorno alla volta, questo posso dire: oggi qui, domani chissà.? Kean è al livello di Matthijs, stesso campione. Vediamo per il futuro".