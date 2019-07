CALCIOMERCATO ATALANTA SPORTIELLO / Marco Sportiello pronto a un futuro da comprimario all'Atalanta.

Il portiere, chiedendo scusa ai tifosi per alcune dichiarazioni e scelte fatte in passato, ha annunciato la sua volontà: "Lo dico apertamente: sbagliai a forzare la mano per andare via e sbagliai ancora di più dopo con certe dichiarazioni di rabbia. Chiedo scusa a tutto l'ambiente - le sue parole a 'L'Eco di Bergamo' - Parlerà il campo. Parto dietro, ma se c'è bisogno di me dovrò farmi trovare prontissimo, sfrutterò questa seconda chance per non avere rimpianti".