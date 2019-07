CALCIOMERCATO JUVENTUS NEYMAR / Dovrebbe volare in Asia per la tournée, ma il desiderio di Neymar ormai è noto: vuole lasciare il Paris Saint-Germain ed il sogno è il grande ritorno al Barcellona. Un'ipotesi molto complicata, non solo dal fatto che il Barça ha già speso tanto e per accontentare il Psg bisognerà cercare di trovare un accordo inserendo importanti contropartite tecniche. Neymar lo ha capito, e dunque attenzione a possibili, clamorosi sviluppi.

Lo riferisce il 'Mundo Deportivo', molto vicino alle cose di casa Barcellona.

Neymar ha deciso di cambiare aria e vuole farlo ad ogni costo, per cui se l'ipotesi Barcellona non è praticabile bisogna trovare un'altra destinazione. Per questo, si legge sul quotidiano catalano, il brasiliano avrebbe dato mandato all'agente Pinodi sondare il terreno con i migliori club europei che potrebbero permettersi un investimento del genere garantendogli la possibilità di lottare per la Champions League. Tra questi club quindi c'è lacon(ipotesi che non sarebbe tra le più gradite dal calciatore) e, che però dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions ha perso terreno.