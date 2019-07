CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ PEPE LOZANO / Continua la distanza tra Napoli e Real Madrid per James Rodriguez. Come ribadito ieri dal presidente De Laurentiis, il suo club non vuole assecondare le richieste di Florentino Perez, che restano le stesse: niente prestito, niente obbligo di riscatto; serve un trasferimento a titolo definitivo (da 42 milioni di euro) da chiudere quanto prima. La posizione di forza degli azzurri, che lo vogliono solo in prestito, è dovuta alla volontà del calciatore, che sarebbe felicissimo di tornare a lavorare con Ancelotti. Intanto, c'è da fare i conti con l'interesse dell'Atletico Madrid, confermato ieri dal presidente Cerezo, che ha speso elogi importanti per il talento colombiano.

Così, ilsi guarda intorno alla ricerca di ulteriori soluzioni per il reparto offensivo: clicca qui per restare aggiornato.

Attualmente i nomi caldi, oltre a James, sono Pepe e Lozano. Il primo, classe 1995, è un jolly offensivo con uno spiccato senso del gol; reduce da un'ottima stagione al Lille (23 gol e 12 assist su 41 presenze), ha però una valutazione che sembra superare gli 80 milioni di euro. Il suo profilo piace a De Laurentiis così come Lozano del PSV, meno determinante in zona gol ma comunque ritenuto idoneo per migliorare la rosa. Tuttavia, lo stesso presidente, ieri non ha escluso colpi di scena: "Altro acquisto? Chi vivrà vedrà. Pepe? Potrebbe essere lui o qualcun altro". In attesa di James, quindi, il Napoli potrebbe vagliare una grande sorpresa per i suoi tifosi.