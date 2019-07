JUVENTUS RAIOLA DE LIGT / È il De Ligt-day per la Juventus che dà il benvenuto al difensore olandese dopo un lungo inseguimento. Sbarcato ieri sera all'aeroporto di Caselle, l'ormai ex capitano dell'Ajax stamattina ha raggiunto il J Medical per le consuete visite mediche che precedono firme e annunci ufficiali. Con lui, anche l'agente Mino Raiola, grande regista dell'operazione, che ai microfoni dei cronisti presenti ha parlato del suo assistito: "Il Barcellona? Avete scritto tante di quelle caz***e che neanche Walt Disney.

La questione non è se la Juventus è la squadra che lo ha voluto di più: la Juventus è la squadra che più va nella direzione delle sue idee per la sua carriera, poi per un difensore venire in Italia è importante per imparare e crescere. Lui come idee nella testa vuole diventare il giocatore più forte al mondo e quindi vede questa come una tappa necessaria della sua carriera. Tra i giovani è sicuramente il numero uno, ora deve lavorarci. Sicuramente lo stile di lavoro ce l’ha. È il giocatore che più si avvicina a Nedved come mentalità e a Zlatan (Ibrahimovic, ndr) come ambizione e quindi ha tutto per diventare quello che vuole diventare. Con? I grandi campioni tra loro fanno sempre bene. Se Ronaldo gli ha chiesto di venire alla Juve? Devi chiedere a lui non lo so".