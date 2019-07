CALCIOMERCATO MILAN MALDINI BOBAN MASSARA / Seppur senza clamore, prosegue il mercato del Milan. Tanti sono i nomi pesanti sfuggiti al club rossonero, che proprio in questi giorni ha visto sfumare anche l'approdo di Veretout (vicino alla Roma).

Così, considerata la strada in salita per gli obiettivi, riporta 'La Gazzetta dello Sport',non seguiranno la squadra nella tournée negli clicca qui per restare aggiornato. Il trio di dirigenti svolgerà un ruolo cruciale quando la campagna acquisti entrerà nel vivo. Gli obiettivi primari del club sono l'arrivo di un altro centrocampista e di un centrale difensivo.