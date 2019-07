Milan, rotta su Upamecano: cifre e dettagli

MILAN UPAMECANO CALHANOGLU / Confermate le difficoltà della pista Lovren che vi avevamo anticipato su Calciomercato.it con il difensore croato che è stato pubblicamente definito dal tecnico Jurgen Klopp come un elemento molto importante per lo spogliatoio, il Milan sta spostando la propria attenzione su Dayot Upamecano, centrale classe '98 del Lipsia.

Per caratteristiche tecniche ed età rientra alla perfezione nella nuova strategia rossonera, anche se come sta avvendo su altri profili comedello United e Rafaeldel Lille, la richiesta del club che controlla il cartellino è molto elevata.

Nel caso specifico il Lipsia chiede 50 milioni di euro ma negli ultimi giorni il club tedesco avrebbe ripreso contatti per il milanista Hakan Calhanoglu che dunque può essere la chiave per sbloccare l'operazione. Pagato 20 milioni nell'estate del 2017 per averlo dal Bayer Leverkusen, oggi il Milan lo valuta circa 25 milioni di euro per scalare il muro su Upamecano abbassando notevolmente l'esborso cash. Secondo 'Tuttosport' però non va scartata nemmeno la richiesta da parte del Lipsia di slegare le due trattative e discutere solo di Calhanoglu, che in quel caso però il Milan valutrebbe 30 milioni.