CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / ORE 16.10 - Terminate le visite mediche di de Ligt: l'ormai ex Ajax ha lasciato il J Medical e si è prestato per foto e autografi con i tifosi.

Ora lo attende la firma sul contratto che lo legherà alla Juventus.

ORE 13.00 - Continuano le visite mediche per il centrale olandese: decine i tifosi che attendono fuori il J Medical

ORE 10.30 - L'entusiasmo all'esterno del 'JMedical' è replicato anche sui social, dove sono tanti i messaggi di apprezzamento per il nuovo colpo bianconero.

ORE 9.30 - Visite mediche già iniziate per il difensore olandese, accolto positivamente dai tifosi della Juventus, come dimostrano le immagini realizzate dagli inviati di CM.IT.

ORE 9.10 - Mino Raiola ha parlato dell'approdo di de Ligt alla Juventus: "È il giocatore che più si avvicina a Nedved come mentalità e a Zlatan (Ibrahimovic, ndr) come ambizione e quindi ha tutto per diventare quello che vuole diventare".

ORE 8.50 - Grande entusiasmo all'esterno della struttura bianconera, dove centinaia di tifosi hanno salutato con un boato l'arrivo del difensore, che ha concesso un selfie ai più fortunati.

ORE 8.45 - De Ligt arrivato da poco al 'J Medical' per le visite mediche. Pronta a iniziare la sua avventura italiana.

Matthijs de Ligt è sbarcato a Torino. Nella tarda serata di ieri, un centinaio di tifosi ha salutato l'arrivo all'aeroporto di Caselle del giovane difensore, che si è detto subito felice tramite un breve messaggio apparso sui social bianconeri. Così, dopo aver trascorso la notte al 'J Hotel' della Continassa, de Ligt stamane si sottoporrà alle visite mediche di rito, previste a partire dalle 8,30: clicca qui per restare aggiornato. Solo successivamente arriverà la firma sul contratto da 12 milioni a stagione (inclusi bonus) che lo legherà ai bianconeri fino al giugno 2024. All'Ajax è invece previsto un corrispettivo da circa 75 milioni di euro, bonus compresi.