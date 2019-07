Boca Juniors, De Rossi ad un passo: c'è l'accordo

BOCA JUNIORS DE ROSSI / Troppo forte la voglia di calcio per dire stop adesso.

Danieleci ha pensato tanto, valutando anche di intraprendere il percorso per diventare allenatore, ma poi sembra aver deciso ormai di tornare a calciare quel pallone e scartato il 'tradimento' italiano in Serie A, dove ha sfiorato la, ha optato per ilche da tempo esercita su di lui un fascino speciale.

Dopo le voci circolate nella serata di ieri infatti, dalle colonne di 'Repubblica' arriva la conferma di un accordo praticamente raggiunto tra l'ex capitano della Roma ed il club argentino sulla base di un contratto di 8 mesi da 500mila euro. Accordo chiuso in poche ore già domenica scorsa, poi ieri l'ultimo ok dell'agente del calciatore che da alcuni viene segnalato già in Argentina. Mancherebbe solo la firma a questo punto. Poi tra otto mesi De Rossi dovrà decidere nuovamente, con la corte del LosAngelesFC in MLS che non si spegne e l'ipotesi di seguire Roberto Mancini in Nazionale per fargli da vice.