INTER JUVENTUS ICARDI NAPOLI ULTIME / L'addio anticipato (di comune accordo con la società) al ritiro di Lugano e poi la mancata convocazione per il tournée asiatica avrebbero convinto Mauro Icardi ad abbandonare in maniera ormai definitiva l'idea di restare all'Inter e per questo l'argentino avrebbe aperto all'addio. Direzione? Juventus o Napoli. Lo riferisce il 'Corriere dello Sport' secondo cui tra l'altro ci sarebbe stata una chiacchierata proprio ieri con l'Ad Marotta nella quale le parti hanno concordato sul fatto che andare avanti insieme a questo punto è impossibile.

Per l'Inter ed il tecnico Conte era già un dato di fatto, ma la novità è che anche l'ex capitano ora sembra essersene convinto.

Per ripartire da dove? La Juventus resta con ogni probabilità l'ipotesi preferita da Icardi, ma per il quotidiano romano andrebbe registrata l'apertura concreta nei confronti del Napoli che l'ha convinto con un progetto tecnico importante ed un ingaggio che lo renderebbe il calciatore più pagato in rosa. Tra l'altro, anche le parole del presidente Aurelio De Laurentiis sull'affare James Rodriguez potrebbero rappresentare un indizio in questo senso: "Se andiamo a vedere, James non ha mai realizzato tantigol. Se si potesse avere in prestito, nessuno direbbe di no. Mi permetterebbe di acquistare anche qualcun altro. Se invece dovessi scegliere tra lui, visto che mi si chiedono 42 milioni, e un altro che magari mi costa anche di più, devo pensare all’altro in quanto magari è anche più giovane. L’altro? Chi vivrà vedrà. Pépé? Potrebbe essere lui, o qualcun altro".