CALCIOMERCATO NAPOLI ATLETICO MADRID JAMES RODRIGUEZ / Enrique Cerezo conferma le anticipazioni di Calciomercato.it su James Rodriguez.

Pur non sbilanciandosi sulla trattativa per il campione del, il presidente dell'ha speso parole importanti per il talento colombiano, confermando di fatto il suo interesse: "All'Atletico interessano i grandi giocatori e James, indiscutibilmente, lo è, ma da qui a che venga da noi ce ne passa - le sue parole riportate da 'As' - Trattativa in corso? Che io sappia, no. Acquisto che piacerebbe? Ci piace avere grandi giocatori in rosa e James è un grande giocatore".

Come già riportato da Calciomercato.it, la richiesta di Florentino Perez resta la stessa: niente prestito, niente obbligo di riscatto. Serve un trasferimento a titolo definitivo sulla base di 42 milioni di euro. La strada cercata dal Napoli, confermata anche oggi dal presidente De Laurentiis, resta invece quella di un prestito. Gli azzurri, del resto, sono forti della volontà del calciatore, che sarebbe felicissimo di tornare a lavorare con Ancelotti.