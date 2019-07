CALCIOMERCATO MILAN MODRIC / L'estate di un anno fa Modric è stato il 'sogno' dell'Inter, in questa lo è del Milan. Un sogno non così irrealizzabile... Secondo 'Sky Sport' oggi il fuoriclasse del croato - e di tanti giovani talenti dell'Europa dell'est - ha incontrato di nuovo la dirigenza rossonera.

Ci sarebbero spiragli per il super colpo, dato che stavolta ilnon si opporrebbe a una sua partenza. Il grande ostacolo all'operazione è dunque il mega ingaggio - 12 milioni di euro a stagione del 33enne di Zadar, Pallone d'Oro in carica. Per convincerlo, il Milan dovrebbe proporgli almeno un ricchissimo triennale. Staremo a vedere se nei prossimi giorni ci saranno novità in tal senso.