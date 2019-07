CALCIOMERCATO SAMPDORIA MURILLO / Felice di essere ritornato in Italia, Jeison Murillo ha rivelato alcuni retroscena sul suo trasferimento alla Sampdoria: "Sono contento di essere qui, è una squadra importante.

Ci stiamo allenando bene per iniziare la stagione nella forma migliore - le sue parole a 'Sky Sport' -? Sì, ho parlato con loro prima di venire qua, la fiducia in questa squadra era grandissima. Mi volevano altri club? Sicuro. Volevo tornare in Serie A, è un campionato che mi piace.all'? Loro sono forti, lo sappiamo. Ma dobbiamo pensare a noi".