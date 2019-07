JUVENTUS CRISTIANO RONALDO RADOLNO / La Juventus dice addio a Fifa e scatena l'ironia dei social. Attraverso un comunicato ufficiale, l'EA Sports ha infatti reso noto che i bianconeri (che si sono accordati in esclusiva con PES) lasceranno la piattaforma, pur restando presente sotto la denominazione 'Piemonte Calcio'.

I calciatori presenti in rosa potrebbero quindi subire modifiche nei cognomi. Così, a scatenare l'ilarità dei social, tra gli altri, è il 'nuovo' nome diche già sta circolando sul web: Clicca qui per tutte le news di mercato e non solo. Calciomercato.it ha raccolto alcuni dei tweet più significativi apparsi nelle ultime ore sia in italia che all'estero.