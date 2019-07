ATALANTA MALINOVSKYI / Attraverso i canali ufficiali dell'Atalanta, Ruslan Malinovskyi si è presentato ai suoi nuovi tifosi: "Felice di aver firmato con questa squadra, i tifosi sono fantastici e viene da una grande stagione: proverò ad aiutarla a fare meglio. Oggi l'Atalanta è tra le migliori squadre italiane e l'ha dimostrato negli ultimi anni. Sono un centrocampista centrale, posso giocare da 8 o 10. Il mio piede preferito è il mancino ma sono ambidestro - prosegue il calciatore - Credo di essere bravo a tirare le punizioni.

Mi piace andare ad alti ritmi e ho scelto l'Atalanta anche perché gioca un calcio di intensità, con pressing e questo mi piace perché rispecchia la mia filosofia. Ho sentito Castagne prima della finale di Coppa Italia e dopo l'ultima di campionato: gli ho fatto i complimenti, e gli ho augurato il meglio. Ci ho giocato insieme un anno e mezzo: è un gran professionista ed un ottimo giocatore. In molti mi hanno detto che Gasperini è un grande allenatore: non vedo l'ora di conoscerlo e parlarci, me ne hanno parlato anche Shevchenko e i suoi collaboratori. L'obiettivo è fare meglio possibile in A, passare i gruppi di Champions e provarci in coppa".