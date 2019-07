CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI / Notizia inattesa: Daniele De Rossi è molto vicino al Boca Juniors.

L'ex capitano della, svincolato dopo il mancato rinnovo - deciso dal club giallorosso - del contratto in scadenza a giugno, è orientato a dire sì alla proposta della big argentina, di cui è sempre stato un tifoso. Ci sono stati nuovi contatti tra lui e il ds degli 'Xeneizes' Nicolas, peraltro suo ex compagno nella Capitale. Secondo l'argentino 'TN.com', già in questo fine settimana De Rossi potrebbe volare a Buenos Aires per discutere il suo ingaggio. Si parla di possibile contratto di 8 mesi da 500mila euro.