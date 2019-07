Juventus, de Ligt a Torino: il programma

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT ARRIVO / E' la serata di Matthijs de Ligt alla Juventus.

Il difensore olandese è atteso, con un volo privato tra le 21.30 e le 22.30, all'aeroporto di Caselle. Confermate per domattina le visite mediche al 'J Medical' e poi il giocatore, messosi in luce con la maglia dell'Ajax, potrà iniziare la sua avventura in bianconero, firmando il suo nuovo contratto.