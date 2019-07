Inter, dalla Spagna: è fatta per Lukaku, ufficialità in arrivo

CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / In Spagna non hanno dubbi: nel giro di pochi giorni, Lukaku sarà un calciatore dell'Inter. Secondo il quotidiano 'AS', infatti, i nerazzurri avrebbero comunicato al belga di essere pronti ad alzare la loro offerta fino ad 80 milioni, bonus inclusi.

Un'accelerazione che sarebbe arrivata per accontentare Antonio Conte e per superare definitivamente la concorrenza (AS parla anche di un tentativo di inserimento della Juventus, che non ha affondato il colpo). Ora il lieto fine, per l'Inter, sarebbe a un passo: il Manchester United, che ha sempre chiesto 80 milioni per lasciar partire la punta , avrebbe dato il suo ok all'ultima proposta e l'ufficialità sarebbe ormai questione di giorni.