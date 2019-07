Calciomercato Milan, sfuma Veretout: le mosse a centrocampo!

CALCIOMERCATO MILAN CENTROCAMPO VERETOUT / La telenovela Veretout è finalmente terminata: il centrocampista francese sarà a breve un nuovo giocatore della Roma. Niente Milan dunque per il calciatore: i rossoneri dopo l'acquisto di Krunic, metteranno a disposizione di Giampaolo anche Bennacer, pronto a firmare il suo contratto al termine della Coppa d'Africa, che sta vivendo da protagonista con la sua Algeria.

Proviamo adesso a fare un po' il punto sul centrocampo del Milan, che il 30 giugno ha visto uscire

I rossoneri al momento hanno in rosa Kessie, Biglia, Bonaventura, Krunic, Paqueta e Calhanoglu, con Bennacer pronto ad aggregarsi al gruppo. 7 giocatori per 4 posti, con Suso che si aggiunge per occupare il ruolo di trequartista: numericamente il Milan, che giocherà solo in Italia, sembra dunque essere al completo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. Ma la sensazione è che qualcosa verrà fatta, soprattutto se dovessero uscire lo spagnolo e l'argentino, che i rossoneri volevano inserire nell'affare Veretout. Il Milan potrebbe così tornare alla carica per Praet, più che gradito a Giampaolo, e sognare il grande colpo, con Modric in cima alla lista dei desideri dei tifosi