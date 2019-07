CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Il Napoli si allontana ulteriormente da James Rodriguez. Il Real Madrid, come anticipato da Calciomercato.it, cederà il calciatore soltanto a titolo definitivo e Aurelio De Laurentiis ha ribadito la sua volontà di non voler investire la cifra che richiedono i blancos ai microfoni di ‘Tv Luna’: “Quello che non capisco è perché, al Bayern Monaco, che fattura il triplo rispetto a noi, lo si deve dare in prestito, e a noi si chiedono 42 milioni.

Avrei bisogno, invece, di avere un altro calciatore che mi garantisca i 30 gol insieme al nostro Milik, visto che 30 più 30 fanno 60, insieme a Insigne, Younes, Callejon, Mertens, sarebbe una bella cifra”.

Il patron partenopeo continua ad insistere per l’ipotesi prestito: “Se James si potesse avere in prestito, nessuno direbbe di no. Mi permetterebbe di acquistare anche qualcun altro. Se invece dovessi scegliere tra lui, visto che mi si chiedono 42 milioni, e un altro che magari mi costa anche di più, devo pensare all’altro in quanto magari è anche più giovane. L’altro? Chi vivrà vedrà. Pépé? Potrebbe essere lui, o qualcun altro”. Una presa di posizione netta che cambia definitivamente le dinamiche della querelle James: ora l’Atletico, che è pronto ad acquistarlo a titolo definitivo, è vicinissimo al sorpasso definitivo.