Calciomercato Juventus, svolta Trippier: pronte le visite mediche

CALCIOMERCATO JUVENTUS TRIPPIER ATLETICO MADRID / Niente viaggio in Asia per Kieran Trippier. Il terzino inglese - accostato a Juventus e Napoli - è ad un passo dall'approdo all'Atletico Madrid. Il calciatore, come riporta 'Telegraph', è volato in Spagna per completare il trasferimento, dopo il via libera da parte del Tottenham. L'affare dovrebbe andare in porto per circa 22 milioni di euro.

Se i colloqui con i Colchoneros dovessero andar bene, Trippier svolgerà le visite mediche prima di mettere nero su bianco. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

La decisione dell'Atletico Madrid di affondare il colpo per Trippier è arrivata dopo le difficoltà per chiudere con Hysaj. Il terzino albanese del Napoli potrebbe adesso diventare un obiettivo proprio del Tottenham