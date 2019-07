JUVENTUS RABIOT BUFFON / "Sono molto contento di essere qui. La Juventus è un grande club con prestigio e storia. Uno dei motivi che mi ha spinto a venire qui è stato quello di migliorarmi e portare la mia carriera ad un livello superiore". Così ha parlato Adrien Rabiot, nuovo acquisto bianconero, ai canali di 'JTV'.

"Credo non ci sia un club migliore in cui poter crescere: giocherò con calciatori eccellenti e questa maglia rappresenta tanto per molti tifosi".

Il francese ha poi sottolineato come Buffon abbia influito nel suo trasferimento: "Ho parlato con molte persone, lui incluso. È molto importante chiedere aiuto e consiglio per fare la giusta scelta di carriera". Sul suo ruolo: "Sono un giocatore a cui piace fare tutto. Sono mancino e ho attitudini offensive, ma non disdegno di difendere: sono un centrocampista box-to-box". Infine su quello che sarà il suo esordio: "Immagino la mia emozione, una grande atmosfera, non vedo l'ora di iniziare. Spero che ci divertiremo".