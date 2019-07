CAGLIARI NANDEZ BOCA JUNIORS/ La trattativa fra il Cagliari e il Boca Juniors per il trasferimento di Nahitan Nandez in Serie A è in fase di stallo.

Il giocatore uruguaiano di proprietà del Boca Juniors, seguito dai sardi già nella finestra di calciomercato invernale, è tornato nel mirino didopo la cessione di Nicolòall'Inter. Per le ultime notizie sulla sessione estiva dei trasferimenti---> clicca qui!

I due club non hanno ancora raggiunto un accordo per Nandez, ma i sardi non hanno intenzione di mollare la presa. L'offerta presentata agli Xeneizes è di 15 milioni di euro mentre, la richiesta del Boca è di 20. Cinque milioni che in questo momento stanno bloccando l'arrivo dell'uruguaiano in Italia.