Psg, Trapp verso la cessione

CALCIOMERCATO PSG TRAPP PORTO / Kevin Trapp può lasciare il Psg in queste sessione di calciomercato. Il portiere, dopo l'ottima stagione con la maglia dell'Eintracht Francoforte, è rientrato in Francia ma la sua permanenza dovrebbe essere momentanea: sul calciatore c'è il Porto, pronto a mettere sul tavolo un'offerta da 5-10 milioni di euro.

Il Psg - come riporta 'O Jogo' - avrebbe aperto alla cessione di. Il problema maggiore alla trattativa sarebbe legato all'ingaggio, troppo alto quello percepito in Francia.