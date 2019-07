CAGLIARI SASSUOLO FERRARI ROMAGNA / Con l'Atalanta che pensa a Gian Marco Ferrari del Sassuolo per rafforzare la propria difesa, il club emiliano è a caccia di un eventuale sostituto.

I neroverdi starebbero pensando a Filippoper rimpiazzare il centrale classe 1992. Il difensore del, riferisce 'Tuttosport', può quindi lasciare i rossoblù e finire in Emilia: ci sarebbe lui infatti in cima alla lista del ds. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI